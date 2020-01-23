Туристический потенциал Молдовы оценили на скандинавском рынке

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Туристический потенциал Республики Молдова оценили на скандинавском рынке, в рамках крупнейшего туристического мероприятия в Северной Европе – MATKA 2020, прошедшего недавно в Хельсинки (Финляндия). Молдова участвовала в выставке с собственным стендом.

Более 50 тысяч посетителей и почти 20 тысяч специалистов получили возможность исследовать развивающиеся туристические рынки, такие как Молдова.

– Туристическое предложение нашей страны прекрасно согласуются с ожиданиями иностранных туристов. Финансовая поддержка выставочной деятельности в 2019 год составила более 1 млн. 134 тыс. леев, обеспечив участие 55 экономических агентов в международных выставках, проводимых в семи странах. В ходе сессий B2B, организованных в рамках конкурса Агентства, было задействовано 54 поставщика туристических услуг из Республики Молдова и 34 из-за рубежа. Продвижение туризма, подключение Молдовы к международному туристическому рынку путем разработки трансграничных маршрутов, повышение компетенций поставщиков туристических услуг, диверсификация местного туристического продукта в соответствии с современными тенденциями остаются приоритетными задачами учреждения и на 2020 год, – отметила генеральный директор Инвестиционного агентства Родика Вербенюк, пишет moldpres.md.

Мероприятия по продвижению были организованы Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) в рамках маркетинговой программы туристического направления «Moldova. Discover the roots of life # BeOurGuest» при поддержке Инвестиционного агентства и проекта конкурентоспособности в Молдове, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), правительством Швеции и UK Aid.