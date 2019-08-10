Туристам раздадут информационные брошюры о Молдове на 5 КПП страны

Туристам раздадут информационные брошюры о Молдове на 5 КПП страны

Республику Молдова будут продвигать в качестве туристического направления в пяти наиболее востребованных пунктах пересечения государственной границы. Речь идёт о КПП “Леушены”, “Кишинёвский международный аэропорт”, “Кагул”, “Скуляны”, “Паланка”.

Более десяти тысяч рекламно-информационных материалов будут розданы представителям молдавской диаспоры, а также иностранцам, в период до 20 августа, передаёт ipn.md. Брошюры, распространяемые в пунктах пересечения границы, являются программой 30 культурно-туристических мероприятий, запланированных в Республике Молдова на 2019 год.

Наряду с брошюрой посетители, въезжающие на территорию страны, получат туристическую карту с указанием 20 наиболее важных туристических направлений Молдовы – музеев, винодельческих предприятий, религиозных и исторических памятников, а также заповедников, пишет источник.

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