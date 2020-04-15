Туристам не советуют планировать летом поездки в Европу

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем туристам подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе.

– Я бы посоветовала всем подождать, прежде чем строить планы на отдых. На данный момент никто не может сделать надёжные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года, — сообщила она.

Как пишет ria.ru со ссылкой на немецкую газету Bild, комментарии главы Еврокомиссии последовали после сообщения главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страна будет поддерживать строгий пограничный контроль до октября. Президент попросил и другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.

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