Турецкий футболист погиб, пытаясь заступиться за уроженку Молдовы (ВИДЕО)

Трагедия произошла в Стамбуле.
Футболист команды «Едикуле» Юнус Эмре Изол и его друзья стали свидетелями того, как 38-летний мужчина кричит и ударяет женщину, которая пытается сесть в такси. Молодые люди решили вступиться за незнакомку, однако в ходе потасовки футболист получил ножевые ранения в области сердца. Ранил мужчина и друзей спортсмена, сообщает vesti.az.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спустя несколько минут он скончался от полученных травм.
Как оказалось, нападавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него уже имеется судимость за преднамеренное нанесение телесных повреждений.
По словам задержанного, женщина, которая является уроженкой Молдовы, украла у него мобильный телефон. На данный момент ведется разбирательство.
Ранее в Москве молдаванка едва осталась жива после ударов сожителя утюгом и саблей.