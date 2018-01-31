Турецкий футболист погиб, пытаясь заступиться за уроженку Молдовы (ВИДЕО)

Трагедия произошла в Стамбуле.

Футболист команды «Едикуле» Юнус Эмре Изол и его друзья стали свидетелями того, как 38-летний мужчина кричит и ударяет женщину, которая пытается сесть в такси. Молодые люди решили вступиться за незнакомку, однако в ходе потасовки футболист получил ножевые ранения в области сердца. Ранил мужчина и друзей спортсмена, сообщает vesti.az.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спустя несколько минут он скончался от полученных травм.

Как оказалось, нападавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него уже имеется судимость за преднамеренное нанесение телесных повреждений.

По словам задержанного, женщина, которая является уроженкой Молдовы, украла у него мобильный телефон. На данный момент ведется разбирательство.

Ранее в Москве молдаванка едва осталась жива после ударов сожителя утюгом и саблей.