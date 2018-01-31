Турецкие тайны на глубине

Власти просто не знали о реальной повестке глубинного государства и её не контролировали

Структуры турецкого глубинного государства очень сложны и запутаны. Но однозначна их связь с ЦРУ и подпольными силовыми организациями Турции.

Одной из самых первых и самых эффективных структур глубинного государства в Турции считается Тактическая мобилизационная группа Вооружённых сил Турции (STK), созданная 27 сентября 1952 года усилиями НАТО и ЦРУ. В 1967 году STK была переименована в Специальный военный департамент (ÖHD). Уже в 1994 году департамент был переименован в Командование сил особого назначения (ÖKK).

«Контргерилья» – отделение «Гладио»

Чем занималась эта законспирированная военная структура и почему её традиционно относят к глубинному государству?

Дело в том, что с 1952 по 1994 год спецдепартамент был координационным центром так называемой секретной операции «Контргерилья» – турецкой части натовской антисоветской и антикоммунистической операции «Гладио», которая осуществлялась НАТО в нескольких странах альянса.

Суть – создать скрытые организации, способные к саботажу и сопротивлению в случае победы левых сил.

О турецкой части операции «Гладио» стало известно только 26 сентября 1973 года, когда о глубинном государстве упомянул премьер-министр Бюлент Эджевит (спустя 20 дней после столь неосторожных слов на него было организовано покушение – впрочем, неудачное). Кстати, после обвинений Эджевита министр обороны Giray резко заявил: «Эджевит лучше бы заткнулся».

И следующий премьер-министр Турции Тургут Озал, откровенно говоривший о существовании влиятельного подполья, 18 июня 1988 года пережил организованное покушение. Но жить ему всё равно оставалось недолго. 17 апреля 1993 года он был отравлен (предположительно, турецкими спецслужбами) за то, что договорился с курдами об урегулировании вооружённого конфликта.

На протяжении нескольких десятилетий, то есть сразу после Второй мировой войны, CВД находился на прямом содержании США. Об этом и заявил премьер-министр

Бюлент Эджевит, получивший информацию от командующего турецкой армией генерала Семиха Сэнкэра.

Как считает академик Араик Саргсян, президент Академии геополитики, «главной операционной базой «Гладио» всегда была Турция, а не Италия, как это часто утверждается в исторической литературе. Отсюда велись операции в СССР и по всему миру, не говоря уже о самой Турции, где террор «Гладио» многократно превышал всё, что творилось в Европе».

Главной целью этой операции в Турции было создание сил подпольной и строго засекреченной «герильи» для борьбы с коммунистическим движением и идеологией в Турции и в приграничных с ней регионах (Кавказ, Сирия).

Фактически эти группы управлялись напрямую ЦРУ и лишь частично подчинялись турецким властям, которые зачастую просто не знали о реальной повестке этой структуры и не контролировали её.

Для выполнения задач под полным прикрытием НАТО члены организации не гнушались убийствами, диверсиями, провокациями, пытками, похищениями людей и государственными переворотами. Группы «Контргерильи» были использованы и для силовой борьбы с курдскими активистами и оппонентами США, превратившись де факто в террористическую организацию.

Появление спецдепартамента

Появление спецдепартамента и «Контргерильи» произошло на фоне усиления холодной войны между СССР и США.

12 марта 1947 года конгресс США ратифицировал доктрину Трумэна о всестороннем противостоянии советской системе, включив и Турцию в сферу действия этой доктрины.

По данным Десмонда Фернандеса, британского профессора Монтфортского университета, «к концу 1950 года более чем $200 млн военной помощи США были получены Турцией наряду с 1200 американскими военными советниками».

Между 1950 и 1979 годами были отправлены и другие $5,8 млрд официальной военной помощи. Поставка оружия и программы обучения помогли интегрировать турецкие вооружённые силы, полицию и разведывательные службы с их аналогами из США. В соответствии с Программой военной помощи (Military Assistance Programme), 19 193 турка обучались в США между 1950 и 1979 годами.

В августе 1947 года под патронатом посла США в Турции в Анкаре была основана Американская военная миссия помощи Турции (JAMMAT), сыгравшая важную роль в создании глубинного государства. В том же здании сформировался и находился спецдепартамент.

18 февраля 1952 года Турция вступила в НАТО, чтобы защитить черноморские проливы от СССР.

Именно после вступления в НАТО, 27 сентября 1952 года, бригадный генерал Даниш Карабелен основал Тактическую мобилизационную группу, что стало первым этапом создания «Контргерильи».

Чуть позже была отобрана группа военных, которые прошли в США спецподготовку в засекреченном режиме. Это были Даниш Карабелен, Тургут Сунлап, Ахмет Йылдыз, Алпарслан Тюркеш (отец-основатель «Серых волков»), Суфи Караман и Фиркет Атешдали.

По мнению академика Араик Саргсян, «турецкий «Гладио» держался на двух группах. К первой относились ультранационалистически настроенные кадровые военные, сотрудники разведки и полиции. Ко второй – полувоенные формирования из уголовного мира под руководством «бабас» – крёстных отцов организованных преступных групп, специализирующихся на героиновом трафике и других международных преступлениях. Эта элита уголовного мира Турции проходила специальную подготовку в США, Англии и Бельгии. Этим процессом руководила особая ветвь «Гладио» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе». «Бабас» проводили не только физическую ликвидацию левых в Турции (также и за границей), но и террористические операции под «чужим флагом» коммунистов и курдов. В обмен они получали от НАТО «крышу» для наркотрафика и т. п.

Профессор, скорее всего, прав. К середине 1960-х годов часть «контргерреро» стала ядром праворадикальной Партии национального движения. Другая часть вступила в ряды террористической ультраправой группировки «Серые волки». Костяк же продолжал действовать внутри спецдепартамента и проекта «Контргерилья», управляя всеми подпольными националистическими группами.

Спецоперации с «отметинами»

За спецдепартаментом и глубинным государством стоят сотни спецопераций и убийств. Выделим лишь некоторые, самые известные эпизоды.

«Стамбульский погром».

Как утверждает политолог Robert B Durham, СВД спровоцировали взрыв бомбы у турецкого консульства в Тессалониках (Греция) в 1955 году. Это в свою очередь спровоцировало погромы против греческого меньшинства в Стамбуле.

Операция называлась «Стамбульский погром» и была спланирована с 6 по 7 сентября 1955 года представителями «Контргерильи». Любопытная деталь: кровавый греческий погром произошёл сразу после вступления Турции в СЕНТО (Багдадский пакт, 24 февраля 1955 года).

Военный переворот 1960 года во имя спасения «наследия Ататюрка».

27 мая 1960 года состоялся первый военный переворот в Турции в ХХ веке против первого демократически избранного правительства Демократической партии. Руководство переворотом осуществляли полковник Алпарслан Тюркеш (член Спецдепартамента и лидер «Контргерильи»). Вторым руководителем был генерал Джемаль Гюрсель, ставший впоследствии премьером и президентом.

Реальная причина переворота в том, что премьер-министр Турции Аднан Мендерес намеревался совершить визит в Москву и договориться с советским руководством о возможном предоставлении финансовой помощи. Между Турцией и СССР отношения заметно потеплели, что очень не понравилось США.

Парламент был распущен. Начались массовые аресты членов ДП, в том числе – президента. Судебный процесс закончился смертным приговором в отношении премьера Аднана Мендереса, министра иностранных дел Фатина Рюстю Зорлу и министра финансов Хасана Полаткана.

В 1971 году – новый военный переворот во имя «спасения страны от коммунизма».

Предпосылкой путча были, с одной стороны, осложнения в отношениях между СССР и США. С другой – открытая уличная война между националистами под контролем Спецдепартамента (то есть глубинного государства) и всевозможными рабочими и молодёжными организациями левого толка. Бои сопровождались убийствами, взрывом госучреждений, грабежом банков.

Переворот был начат по указке ЦРУ. 10 марта 1971 года агенты ЦРУ отправили в государственный департамент обороны сведения о том, что турецкое высшее командование и прокоммунистические силы левого крыла планировали 9 марта 1971 года осуществить контрпереворот при медийной поддержке просоветских левых интеллектуалов.

12 марта 1971 года начальник Генштаба Турции Мемдух Таджмач вручил премьер-министру Сулейману Демирелю меморандум об отставке, что привело к усилению власти военных и появлению управляемой демократии.

Скандал с пытками на вилле Чивербей (1971-1973).

После государственного переворота 1971 года вилла Чивербей в Стамбуле стала местом проведения допросов с применением пыток в отношении левых активистов, выступавших против праворадикального путча. Руководил всем спецдепартамент. Пыткам были подвержены турецкий писатель и публицист Ильхан Сельчук, молодой журналист Угур Мумджу, видный либерал-оппозиционер Мурат Белге, известный турецкий кинорежиссёр Йылмаз Гюней и сотни активистов. В 1971-1973 годах «Контргерилье» удалось перебить большинство левых группировок.

В 1974 году СВД занимался разработкой плана по вторжению на Кипр, в котором впоследствии принял активное участие.

Для этого была устроена провокация: поджог одной из мечетей на Кипре и вмешательство военных Турции «для спасения единоверцев» от греков.

1976-1980 гг.: управляемый хаос

1970-е годы прошли на фоне экономического кризиса и постоянных уличных войн марксистских рабочих и студенческих организаций с националистами. Главной боевой единицей националистов была молодёжная неофашистская организация «Серые волки». Она была создана в 1969 году лидером «Контргерильи» Алпарсланом Тюркешом и являлась частью «Гладио». Он же в феврале 1969 года сформировал пантюркистскую, крайне правую Партию националистического движения, также связанную с спецдепартаментом.

В 1970-е годы «Турция погрузилась в гражданскую войну малой интенсивности, напоминавшую «свинцовые 70-е» в Италии. Ультраправые («Серые волки») и государственные силовые структуры пытались задавить сильное левое движение, прежде всего – профсоюзное. С 1971 по 1980 годы в уличных столкновениях и терактах погибло более 5000 человек.

Летом 1980 года ультраправые силы поставили под ружьё не менее двухсот тысяч человек. К моменту, когда военные установили контроль над страной в сентябре 1980 года, «Серые волки» убивали по 20-30 человек в день.

Как утверждает Maureen Freely, «группы с обеих сторон вооружались и финансировались полувоенными образованиями, связанными с глубинным государством».

Эту точку зрения впоследствии подтверждали и представители ультранационалистического движения «Серые волки», заявлявшие о поддержке со стороны силовиков. Крупнейшими актами насилия с участием «Серых волков» считаются:

– бойня на площади Таксим 1 мая 1977 года – нападение на первомайскую демонстрацию в Стамбуле: более 30 погибших с участием «таинственных снайперов». (Кстати, это вам ничего не напоминает?);

– резня на площади Беязыт 16 марта 1978 года – вооружённое нападение на левых студентов Стамбульского университета (7 убитых);

– бахчелиэвлерская резня 9 октября 1978 года – убийство в Анкаре 7 студентов, состоявших в прокоммунистической Рабочей партии;

– побоище в Кахраманмараше 19-26 декабря 1978 года – столкновения ультраправых с левыми алевитами, приведшие к гибели более 100 человек.

Убийство редактора леволиберальной газеты Milliyet Абди Ипекчи 1 февраля 1979 года. Суд приговорил террориста Мехмеда Али Агджа к высшей мере. Однако за несколько дней до казни Агджа бежал из стамбульской тюрьмы при загадочных обстоятельствах. Будучи в розыске в Интерполе, он свободно разгуливал по Европе, что можно объяснить только покровительством НАТО и ЦРУ.

Считается, что за указанный период «Серые волки» потеряли убитыми около 1,3 тысячи человек, а их противники – 2,1 тысячи.

Как утверждает известный исследователь Robert B Durham, «Контргерилья» использовала вооружённую борьбу на улицах, чтобы оправдать военный переворот 1980 года». Всё логично. После хаоса люди ждут порядка.

Военный переворот 1980 года

12 сентября 1980 года созданный Кенаном Эвреном Национальный военный совет объявил о перевороте по национальному телевидению. Военные оправдывали силовую смену власти необходимостью стабилизации обстановки в стране.

И за три года – с 1980 по 1983-й – в Турции приняли около 800 законов, закрепляющих власть военных. После переворота членов левых и правых движений судили по военным законам. 230 тысяч человек были осуждены, 14 тысяч лишили гражданства, 587 членов ультраправой ПНД предстали в Анкаре перед военным трибуналом, однако позже они вернулись к политической жизни.

Генералы объявили в стране военное положение, запретили политические партии и профсоюзы, распустили парламент и правительство, приостановили действие Конституции. Среди политзаключённых оказались и бывшие премьер-министры Турции – Бюлент Эджевит и Сулейман Демирель.

Хотя установленный военный режим носил правонационалистический характер, близкий к идеологии ПНД и «Серых волков», он жёстко подавлял политический экстремизм как левого, так и правого толка.

ПНД и «Серые волки» были запрещены, многие лидеры и активисты, начиная с Алпарслана Тюркеша, оказались в тюрьме либо бежали из Турции.

Состоялся судебный процесс, в ходе которого были установлены и документально подтверждены совершённые «Серыми волками» убийства 594 человек.

Богдан Цырдя, политолог