Турецкие тайны на глубине

Параллельное государство в государстве – современный тренд?

В продолжение темы (начало см. № 5)

Госпереворот-1980 не уничтожил глубинное государство в Турции, хотя военные пытались ограничить его роль или взять под свой полный контроль.

Глубинное государство залегло на дно

Военный спецдепартамент и операция «Контргерилья» продолжали действовать, даже если в Европе к середине 60-х годов операция «Гладио» была свёрнута. «Серые волки» (называемые ещё «Бозкурт») легли на дно, как и члены Партии национального движения. Многие из них сбежали за границу. К 80-м годам в Европе действовало 129 филиалов организации «Серые волки», которые числились как спортивные, общественные, культурные и религиозные ассоциации.

«Волчий террор» 1980-2000-х

В 1980-х годах глубинное государство под непосредственным управлением спецслужб неоднократно проявляло себя в серии загадочных убийств, а также в курдском конфликте. К примеру, по данным курдского лидера Guven Ozata, в 1986-1996 годах только в южной части Турции были убиты 3500 граждан за симпатию к курдскому движению.

13 мая 1981 г. Мехмет Али Агджа, активист «Серых волков», совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.

3 мая 1984 г. Абдулла Чатлы, также член «Серых волков», организовал взрыв памятника жертвам геноцида армян в пригороде Парижа.

18 июня 1988 г. боевик «Серых волков» Картал Демираг предпринял неудачную попытку покушения на премьер-министра Турции Тургута Озала – за его политику нормализации отношений с Грецией.

Ноябрь 1993 года. Убийство майора Чема Эрсервера, после того как он в своей книге рассказал об участии «Серых волков» в спецоперациях по ликвидации курдов.

24 ноября 1996 г. на главного лидера оппозиции Турции Мезута Йилмэза (Mesut Yilmaz), который потребовал, чтобы правительство инициировало расследование катастрофы в Сурлуке с вовлечением участников «Контргерильи», напал в будапештском отеле правый радикальный турок и сломал ему нос.

В 90-е годы «волки» переключились на борьбу с курдским сепаратистским движением и этноконфессиональными меньшинствами Турции, стали действовать на территории Китая в борьбе уйгуров за независимость Синьцзянь-Уйгурской автономной области.

Парламентское «расследование»

Загадочные смерти и исчезновения известных общественных деятелей вызвали ажиотаж в СМИ.

В 1993 году турецкий меджлис сформировал чрезвычайную комиссию по расследованию серии загадочных убийств оппозиционных политических деятелей с вовлечением «Контр-герильи».

В докладе комиссии содержались факты о 1797 летальных случаях, при этом 312 человек погибли от рук активистов «Контргерильи» в 1992-м, а в 1993 году якобы расстались с жизнью 314 человек по вине боевых отрядов всё ещё законспирированной «Контргерильи». Тем не менее из-за сильного давления военных расследование спустили на тормозах.

3 ноября 1996 года у деревни Сусурлук роскошный «мерседес» на полном ходу врезался в трактор. Погибли трое из четырёх пассажиров: командующий турецкими антиповстанческими силами («Контр-герилья») Хусейн Кочадаг; главарь «Серых волков» Абдулла Катли, осуждённый за убийство и торговлю наркотиками и находящийся в розыске Интерпола, а также Гонча Ус – подруга Катли, бывшая королева красоты Турции, ставшая наёмной убийцей. Единственным уцелевшим был Седат Бучак, правый депутат турецкого парламента, командующий финансируемыми турецким правительством вооружёнными отрядами для борьбы с курдами.

Как могли в одном автомобиле находиться высокопоставленный полицейский, радикал-парламентарий, террорист и женщина-киллер?

Президент Турции Сулейман Демирель вынужден был подтвердить очевидное: «В структуре Главного управления безопасности Турции существует OHD (военный спецдепартамент). Некоторые сотрудники этого управления занимались торговлей наркотиками, махинациями с азартными играми, вымогательствами и убийствами… Это убийцы, работающие по приказу государства».

В январе 1998 года новый премьер-министр Месут Йилмаз сообщил итоги 7-месячного парламентского расследования. «Открылась ужасная подноготная, – признавался он. – Карательные отряды были созданы государством. Оно было полностью в курсе происходящего».

«Постмодернистские» подвижки

Вследствие скандала 28 февраля 1997 года Совет национальной безопасности Турции выдвинул меморандум премьер-министру Турции Неджметтину Эрбакану, требуя пересмотреть законодательство страны, чтобы сделать его более светским. Неджметтин Эрбакан был первым исламистом в истории Турции, занявшим пост премьер-министра после победы на выборах в 1996 году происламской Партии благоденствия. Эрбакан отказался, подав в отставку. Вследствие переворота Конституционный суд страны объявил бывшую правительственную партию незаконной.

В организации путча были обвинены участники тайной военной организации «Западная рабочая группа» (тур. – Batı Çalışma Grubu), деятельность которой в 1990-е годы была тщательно законспирирована. Предположительно, она была тесно связана с глубинным государством.

Война Эрдогана

Исламисты постепенно подбирались к власти, пока Партия справедливости и развития Р. Т. Эрдогана (имеет связи с «Братьями-мусульманами») не встала во главе страны в 2002 году. Безусловно, Эрдоган понимал, что глубинное государство рано или поздно его свергнет. Потому предпочёл действовать аккуратнее, начав с экономики. The Economist назвал правление ПСР самым успешным за последние полвека. «После многих лет макроэкономической нестабильности рост был устойчив и силён, инфляция сдерживалась, иностранные инвестиции выросли. Ещё более впечатляющими были судебные и конституционные реформы, которые продвигало правительство».

Эти достижения, по мнению The Economist, привели к самому большому успеху г-на Эрдогана: он убедил ЕС открыть переговоры по членству, которые фактически были заморожены в 1963 году. Соответственно требования ЕС по «демократизации» системы были использованы Эрдоганом для ослабления роли военных. Помогал ему в этом суффийский проповедник Фетхуллах Гюлен. Его движение «Хизмет» было широко представлено в турецких СМИ, судебной системе и полиции.

12 сентября 2010 года – в тридцатую годовщину военного переворота под предводительством Кенана Эврена – Эрдоган провёл референдум по либерализации Конституции и отмене иммунитета для военных, которые участвовали в переворотах.

Это ослабило военных и позволило засудить Кенана Эврена и Тахсина Шахинкая за переворот 1980 года.

«Дело «Эргенекона»

12 июня 2007 года в стамбульских трущобах был обнаружен ящик боевых гранат. Гранаты принадлежали группе, связанной с глубинным государством «Эргенекон». Основателем этой тайной, ультранационалистической организации был признан арестованный в 2008 г. генерал Вели Кючюк. Она якобы состояла из офицеров армии, сотрудников спецслужб, правоохранительных и судебных органов, была связана с НАТО, ЦРУ и израильским «Моссадом».

«Дело «Эргенекона» было заведено перед президентскими выборами в Турции в 2007 году – вплоть до проведения операции «Большая взятка» 17 декабря 2013 г.

По мнению прокуроров, организация «Эргенекон» была создана с целью свержения правительства Эрдогана. По данным журналиста Османа Пашаева, более 240 человек, в том числе журналисты, писатели, бывшие ректоры университетов, отставные и действующие силовики, профсоюзные лидеры, получили тюремные сроки.

7 января 2010 года суд постановил провести обыск в помещениях НАТО в Тактической мобилизационной группе командования турецких специальных сил в Анкаре. Были конфискованы документы под грифом «совершенно секретно», которые показали, что агентурные сети НАТО, созданные в рамках операции «Гладио», возможно, продолжили существовать в Турции и составляют ядро «Эргенекона». Операция «Большая взятка» рассорила Эрдогана и Гюлена. И в ноябре 2013 г. Эрдоган закрыл сеть частных школ движения «Хизмет».

Глубинное государство ответило жёстко. В конце декабря 2013 г. в личном кабинете премьера были обнаружены прослушивающие устройства. В декабре 2013 г. полиция задержала в Стамбуле и в Анкаре 52 человека, в том числе высокопоставленных чиновников, близких к Эрдогану. Премьер Эрдоган заявил, что арест является заговором против государства. И ответил увольнениями четырёх министров, связанных с глубинным государством, и массовыми арестами.

Госпереворот – 2016

27 июня 2016 года, осознав всю сложность ситуации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Владимиром Путиным за сбитый в ноябре 2015 года самолёт Су-24. Это создало предпосылки для сближения с Россией. Глубинное государство просто обязано было ответить. И в ночь с 15 на 16 июля в Турции начался госпереворот.

За путчем стояло движение «Хизмет» Гюлена, проживающего в США. Однако путч провалился. «В ходе широкомасштабной чистки по всей стране более 168 тысяч человек были обвинены в связях с движением Фетхуллаха Гюлена. По данным Министерства юстиции Турции, около 50 тысяч человек были арестованы, 8 тысяч находятся в розыске.

Кстати, пилотов F-16, сбивших Су-24, впоследствии обвинили в участии в путче!

Но глубинное государство предприняло ещё одну попытку рассорить Турцию и РФ. 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары произошло вероломное убийство посла России в Турции Андрея Карлова . 7 января 2017 года были арестованы четверо полицейских – бывших сослуживцев Мевлюта Алтынташа. Ещё одним арестованным стал активист движения «Хизмет» – некто Сулейман Эрген.

Спецоперации на территории СНГ

После распада СССР «Серые волки» стали активно действовать в Азербайджане, Крыму, Дагестане, Чечне, Гагаузии.

15 мая 1992 года в Баку прибыла специальная делегация во главе с премьер-министром Турции Сулейманом Демирелем, которого сопровождал руководитель террористической организации «Бозкурт» («Серые волки») Алпарслан Тюркеш. В Баку был созван митинг, отметившийся призывом Тюркеша к населению страны поддержать Народный фронт Азербайджана и его лидера Абульфаза Эльчибея.

В июне 1992 г. ставленник Турции Эльчибей стал президентом республики. Искандер Гусейнов, министр внутренних дел Азербайджана при президенте А. Эльчибее, был активистом движения «Серые волки». Это движение направляло в Баку сотни добровольцев для войны на карабахском фронте, вербовало военных инструкторов из числа турецких офицеров.

Во время карабахской войны 90-х годов Алпарслан Тюркеш отправил на помощь азербайджанцам своих «волков» – участников боевых действий в Чечне.

В этом признался и командир отряда «Бозкурт» («Серые волки») Нуреддин Ходжа. В Азербайджане в специальных лагерях наряду с активистами «Бозкуртлар» обучались и сотни чеченских боевиков, в их числе и Шамиль Басаев. Число турецких боевиков в чеченских бандформированиях доходило до десятков тысяч.

Как утверждает политолог Марк Фейгин, «Дудаев поддерживал тесные контакты с ПНД и «Серыми волками», и даже герб Ичкерии – волк – был предложен ему представителями этой организации во время визита покойного чеченского лидера на Северный Кипр».

По данным академика Араика Саргсяна, «в 1993 году известный в Турции «Бабас» – Абдуллы Чатли руководил неудавшейся операцией по ликвидации президента Азербайджана Гейдара Алиева. Натовцы не доверяли Алиеву, считая его слишком связанным с Россией.

Есть мнение, что именно турецкая «Гладио» (или военный спецдепартамент) стояла за расстрелом парламента Армении 27 октября 1999 года.

Подобные чудовищные тер-акты в исполнении «Гладио» были произведены 1 сентября 2004 года в средней школе № 1 города Беслана в Северной Осетии.

«Серые волки» провоцировали нападения крымских татар на русских жителей полуострова, а в 2006 г. в Феодосии был разрушен постамент памятника Андрею Первозванному. Подготовкой боевиков занималась молодёжная организация «Адалат», фактически – филиал «Серых волков», созданный с попустительства украинских властей.

24 ноября 2015 года турецкими ВВС был сбит Су-24 ВКС РФ. Ответственность за убийство лётчика взял на себя член «Бозкурт» («Серые волки») Альпарслан Челик, сын бывшего мэра турецкого города Кебан в провинции Элязыг. Кстати, участники этой операции совершали госпереворот в 2016 году.

В ночь на 30 декабря 2015 года на смотровой площадке крепости «Нарын-Кала» в Дербенте (Дагестан) группа туристов была расстреляна из соснового бора. Погиб один человек, 11 туристов попали в отделения хирургии и реанимации. Журналист Наджмудин Алиев убеждён, что за диверсией скрывались «Серые волки», которые активизировались в контексте ухудшения российско-турецких отношений.

1 декабря 2015 года координатор «Гражданской блокады Крыма» Ленур Ислямов, он же активист так называемого крымско-татарского меджлиса, объявил об энергетической блокаде Крыма. 7 декабря 2015 года к блокаде Правого сектора и крымско-татарского Меджлиса подключились и члены праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».

Во время обострения военного конфликта на территории Арцаха в апреле 2016 г. в действиях азербайджанской стороны также присутствовал след «Серых волков».

Вы удивитесь, но турецкое глубинное государство появилось и в Гагаузии. Но об этом мы расскажем в нашей следующей публикации.

Богдан Цырдя, политолог