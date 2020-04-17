Турция предоставит Молдове гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Турция предоставит Молдове гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Турция передаст Молдове в качестве пожертвования средства индивидуальной защиты. Кабинет министров РМ утвердил сегодня инициирование и подписание соответствующего соглашения между правительствами двух стран. 

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, после того, как договор будет заключен и вступит в силу, Молдова получит от Турции 30 000 масок №95, 10 000 защитных костюмов, 5 000 защитных очков, 10 000 пар перчаток, 10 000 пар медицинских тапочек, 1 тонну дезинфицирующего средства для рук.

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