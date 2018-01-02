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Турагентство было вынуждено компенсировать 40% от стоимости путевки в Турцию семье из Оргеева

Турагентство было вынуждено компенсировать 40% от стоимости путевки в Турцию семье из Оргеева

Клиенты подали жалобу в Агентство по защите прав потребителей.

Все началось с того, что семья из Оргеева приобрела путевку в Турцию в одном из турагентств. Прибыв на место, они были шокированы тем, что их заселили в совершенно другой отель. После разбирательств, уроженцев Молдовы все же заселили в отель, указанный в контракте.

Однако и тут оказалось не все так радужно: бассейн отсутствовал, уборка номера оставляла желать лучшего, постельное белье сменили один раз за семь дней, телефон и телевизор в комнате были неисправны и отсутствовал доступ к сети Wi-Fi. По словам разочарованных молдаван, питание также было ужасным: продукты низкого качества, а посуда – грязная. Персонал отеля был груб, а состояние пляжа также не вдохновляло на отдых у моря.

По возвращении семья из Оргеева подала жалобу в Агентство по защите прав потребителей. В результате, турагентство было вынуждено уладить спор мирным путем и компенсировать 40% от стоимости путевки.

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