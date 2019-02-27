Тупиковый маршрут

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О том, как туризм не приносит денег Молдове

На днях Национальное бюро статистики (НБС) обнародовало данные в области туризма. Картина удручающая. Процент иностранцев, посетивших Республику Молдова в 2018 году, небольшой, хотя власти радует, что он выше, чем в прошлые годы.

Суровая статистика

Из общего числа иностранных граждан, въехавших в нашу страну в минувшем году, зарубежных туристов было всего 19,3 тыс., что больше на 10%, чем в 2017-м. Наибольшее количество гостей приехало из Румынии – 19,3% (на 0,8% меньше, чем в 2016-м), из РФ – 9% (или минус 7,4%), из Украины – 8% (минус 2,4%), из Австрии – 8,5% и из Германии – 8%. Основными целями приезда к нам иностранцев названы отдых, деловые вопросы и лечение.

В свою очередь по предложениям молдавских туроператоров на отдых в другие страны выехало более 264 тыс. граждан РМ. Эта цифра на 15% выше, чем годом ранее. Наши соотечественники предпочитают Турцию, Болгарию, Румынию, Египет, Грецию, Украину, Испанию, Италию, а также ОАЭ.

Приблизительный учёт

Хоть представители властных структур и подчёркивают факт роста процента посещающих нашу страну иностранцев, на самом деле картина совсем безрадостная. Согласно данным того же НБС, в 2018 году было зарегистрировано 4,3 млн иностранных граждан при пересечении госграницы РМ. Но при этом, как стало известно «АиФ в Молдове», в данную статистику включены и транзитные пассажиры, и граждане РМ с двойным гражданством, которые в поездках используют румынские и российские паспорта.

Как заявил экс-директор Агентства по туризму Станислав Русу в ходе передачи на одном из местных каналов, у Молдовы был шанс ещё в 2016 году ввести систему точного учёта иностранцев, посещающих нашу страну в качестве туристов. Помимо точной статистики въехавших в страну зарубежных гостей, была бы возможность отслеживать и статьи их расходов в РМ. Однако поправки в Закон о туризме, предложенные к утверждению парламенту профильным агентством, так и не были приняты.

В Румынии, Болгарии и в Венгрии ввиду важности туристической отрасли было учреждено профильное министерство. И Украина идёт к этому. А в РМ сегодня нет госведомства в этой сфере.

Нелояльная конкуренция

Бросается в глаза и разница данных о количестве въехавших в страну и заселившихся в гостиницы иностранцев. Согласно той же статистике НБС, в 2018 году принимающие туристические структуры зарегистрировали в общей сложности 160 тыс. туристов с общим числом ночёвок в гостиницах 340 тыс. Возникает естественный вопрос: а где ночевали остальные?

По словам С. Русу, 80% туристов заселяются при посещении Молдовы в гостиничные структуры, не прошедшие классификацию, либо в частные квартиры, что лишает государство поступлений в бюджет. Иностранцы снимают квартиры через известные в мире онлайн-платформы бронирования жилья, а это нелояльная конкуренция гостиницам, которые несут расходы на обслуживание, содержание персонала, к тому же как юридические лица оплачивают коммунальные и другие услуги.

У трёх агентств

Наведением порядка в этом вопросе сегодня по большому счёту и некому заниматься, так как год назад в нашей стране было ликвидировано Агентство по туризму. А между тем правительства разных стран мира активно поддерживают эту индустрию, потому что она занимает третью ступень в формировании экономики государств. В ряде стран ввиду важности туристической отрасли были учреждены профильные министерства, как это произошло в Румынии, Болгарии, Венгрии. И Украина идёт к этому. А в Молдове сегодня полномочия Агентства по туризму были распределены между тремя структурами: вопросы политики курирует Минэкономики (хотя в органиграмме не удалось обнаружить ни одного управления или даже отдела, ответственного за эту сферу); за сертификацию услуг и квалификацию структур размещения отвечает Агентство госуслуг; за маркетинг в туризме, продвижение и привлечение инвестиций – Агентство инвестиций. Сегодня в Молдове, как в той пословице о семи няньках, – у трёх агентств отрасль без туристов.

Анастасия Погодина