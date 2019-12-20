Туман над Молдовой: некоторые авиарейсы задерживаются

Туман над Молдовой: некоторые авиарейсы задерживаются

Густой туман нарушил работу Международного аэропорта Кишинёва. Некоторые вылеты и прилёты задерживаются.

В частности, рейс в Стамбул отложен почти на два часа: самолёт вылетит лишь в 11.15 вместо 9.35. И самолёт из Стамбула прилетит в Кишинёв в 10.25 вместо запланированных 8.40.

 

Задерживается и рейс из Бухареста: самолёт должен был приземлиться в Кишинёве в 9.00. Во власти стихии оказался и премьер Ион Кику, который возвращался с коллегами из Рима и оказался заблокированным в столице Румынии.

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