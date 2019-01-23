Туман мешает перелётам: задержки и отмены рейсов в столичном аэропорту (ТАБЛО)

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Непогода мешает движению воздушного транспорта. За последние часы несколько рейсов в и из Молдовы были задержаны и перенаправлены из-за ограниченной видимости.

Как сообщила пресс-секретарь международного аэропорта Кишинёва Родика Русу, из-за тумана и снега, выпавшего возле антенн систем посадки по приборам, многие судна не могут приземлиться и находятся в зоне ожидания. В частности, об этом на своей странице в Facebook написал перевозчик Runway 08.

На данный момент, рейсы в Париж и Москву задерживаются на несколько часов, а рейс во Франкфурт отменён. Представители аэропорта предупреждают пассажиров о возможных изменениях в расписании других авиарейсов с учётом тумана. Воздушное сообщение восстановится после улучшения погодных условий.