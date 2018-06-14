ТТ и не только. Как казак Токарев Россию вооружал

14 июня (по новому стилю) 1871 года родился Фёдор Токарев, советский конструктор стрелкового оружия.

Ученик кузнеца

Про пистолет ТТ, он же «Тула-Токарев», слышали даже те, кто не интересуется оружием. В 1990-х годах ТТ, созданный некогда для армейских нужд, стал излюбленным оружием киллеров. Вряд ли создатель легендарного пистолета обрадовался бы такой судьбе своего детища.

Об оружейном конструкторе Фёдоре Васильевиче Токареве знают куда меньше, чем о его пистолете. Он никогда не стремился к славе и популярности, предпочитая как можно больше времени уделять работе.

Фёдор Токарев родился 14 июня (по новому стилю) 1871 года в станице Егорлыкской области Войска Донского в семье казака. В детстве был Федя замкнутым и тихим, и играм со сверстниками он предпочитал общество местного кузнечных дел мастера, в кузнице которого и проводил целые дни.

Уже в 7 лет, к немалому удивлению взрослых, Федя самостоятельно сделал из дерева и жести маленький плуг. К 11 годам он с лёгкостью выполнял работу, которая под силу только зрелому мастеру.

Когда его, уже состоявшегося конструктора, спрашивали, как он стал оружейником, Токарев пожимал плечами: «По-моему, это произошло случайно. В детстве я столкнулся с одним оружейником и очень увлёкся его работой». Действительно, однажды в кузнице, где работал Фёдор, оказался оружейник с тульского завода. Его рассказ о профессии увлёк юношу.

Автоматическую винтовку закончить помешали война и революция

В 16 лет он поступает в Новочеркасскую военно-ремесленную школу, по окончании которой в 1891 году был направлен в 12-й казачий полк в должности оружейного мастера. Затем было Новочеркасское казачье училище, а также курс Офицерской стрелковой школы в Ораниенбауме.

В Ораниенбауме шла работа над созданием новых образцов стрелкового оружия, и здесь Токарев задумался над разработкой для русской армии автоматической винтовки. Оружия подобного типа в России не производилось, и начинающий конструктор предложил свой вариант, созданный за счёт переделки винтовки Мосина — знаменитой «трёхлинейки».

Комиссия сочла идею Токарева «правильной и заслуживающей внимания». В 1908 году выпускник Офицерской стрелковой школы был прикомандирован к Сестрорецкому оружейному заводу для изготовления по его образцу нового экземпляра автоматической винтовки.

Работа над автоматической винтовкой шла в течение шести лет. За это время Токарев не только довёл до рабочего состояния первый вариант винтовки, но и разработал ещё два улучшенных варианта конструкции. 12 автоматических винтовок Токарева в самом совершенном варианте конструкции были готовы к сборке и отладке, когда началась Первая мировая война.

Токарев был назначен командовать сотней 29-го Донского казачьего полка. На фронте он провёл полтора года, был удостоен пяти наград, а в январе 1916-го, будучи в звании есаула, вновь был отозван в распоряжение начальника Сестрорецкого оружейного завода и назначен заведовать отделом поверки и сборки заводских изделий. Одновременно ему было поручено руководство сборкой тех 12 автоматических винтовок его системы, оставшихся незаконченными в 1914 году.

РККА требует оружия

Работу закончить ему так и не удалось, помешали революция и Гражданская война. Сын Токарева служил в Красной армии, да и сам конструктор оказался на стороне большевиков. Летом 1919 года он получил назначение в Ижевск, на оружейный завод, для восстановления производства.

Летом 1921 года Фёдора Токарева перевели на Тульский оружейный завод, где он смог вернуться к главной работе — конструированию оружия.

Токарев, создавая новые образцы, почти не пользовался чертежами, работал по памяти, сам вытачивал необходимые детали.

Автоматическую винтовку снова пришлось отложить в сторону. Красной армии был необходим ручной пулемёт, который уже был на вооружении других европейских армий. На базе пулемёта Максима, внеся в него серьёзные изменения, заменив водяное охлаждение воздушным, а колёсный станок — лёгкими сошками, Токарев создал ручной пулемёт Максима-Токарева, который был принят на вооружение в 1925 году.

В 1926 году конструктор разработал новый вариант пулемёта Максима для применения в авиации, заменивший пулемёт Виккерса.

В 1927 году разработал первый отечественный пистолет-пулемёт под револьверный патрон — (пистолет-пулемёт Токарева).

В 1920–1930-х годах Фёдор Токарев практически ежегодно представлял какую-либо оружейную новинку. Не все из них выдержали конкурентную борьбу и были запущены в серию.

Как родилась легенда

В конце 1920-х годов военное командование Красной армии поставило перед оружейниками задачу создания первого советского армейского самозарядного пистолета. Он должен был заменить наган и несколько моделей револьверов и пистолетов иностранного производства.

Конкурс был объявлен в 1929 году. В нём участвовали ведущие оружейники страны.

Токарев, работая над своим вариантом, обратил внимание на пистолет платформы 1911, созданный Джоном Браунингом для заводов Colt. Отметив его чрезвычайно удачную систему запирания затвора и несколько упростив, он применил в ТТ не только эту систему, но и всю компоновочную схему. Схема Браунинга по сей день считается самой удачной и используется во множестве современных пистолетов. Применив схему Браунинга для патрона 7,62×25 (в американском оригинале был гораздо более крупный калибр .45 ACP), Токареву удалось создать необычно мощный и компактный пистолет. Испытания выявили превосходство пистолета Токарева над многими другими по массе, габаритам и стрелковым характеристикам в различных условиях эксплуатации.

В 1930 году пистолет ТТ был принят на вооружение. В течение последующих лет конструктор несколько раз модернизировал его.

«Тула-Токарев» оказался чрезвычайной удачной моделью, которую называют лучшим оружием подобного типа во Второй мировой войне. Его производство в СССР продолжалось до 1952 года, а всего только в нашей стране было выпущено около 1,7 млн штук.

На базе ТТ за прошедшие десятилетия было выпущено огромное количество различных видов спортивного, травматического и сигнального оружия.

Тридцать лет спустя

Самозарядные и автоматические винтовки Токарева (СВТ-38, СВТ-40, и АВТ-40) были созданы конструктором накануне Великой Отечественной войны. На создание образцов оружия, над которым Токарев начинал работать ещё в Ораниенбауме, потребовалось тридцать лет.

В отличие от ТТ, винтовки Токарева довольно быстро стали уступать место новым образцам оружия. Стремясь не отставать от времени, конструктор в октябре 1943 года начал работу над автоматом на базе винтовки АВТ-40.

Автомат Токарева (АТ-44) был представлен для полигонных испытаний в мае 1944 года. Однако их результаты военных не устроили. После доработки новый образец был представлен в декабре 1944 года, но АТ уступал конкурентам, и его дальнейшая доработка была признана нецелесообразной.

Конструктору было уже за 70 лет, за плечами была огромная жизнь, к царским наградам прибавились и советские: звание Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, Сталинская премия первой степени за разработку конструкции нового типа стрелкового вооружения.

Наступало время нового поколения оружейников, продолживших дело Токарева.

На пенсии конструктор оружия создал фотоаппарат

Уже после войны, отойдя от работ, связанных с созданием оружия, он увлёкся фотографией и создал оригинальный фотоаппарат для панорамной съёмки ФТ-1, который в 1948–1949 годах выпускался на заводе в Красногорске.

Фёдору Токареву была суждена долгая жизнь. Он умер в 1968 году, всего за неделю до своего 97-летия. По завещанию оружейника, его похоронили в Туле на Всехсвятском кладбище.

Мы мельком упоминали о сыне оружейника, в годы Гражданской войны воевавшем в Красной армии. Николай Фёдорович Токарев продолжил дело отца, многие годы проработав оружейником на заводе в Туле. Токарев-младший создавал установки для зенитных орудий и пулемётов, широко применявшиеся в годы Великой Отечественной войны, а в послевоенный период занимался крупнокалиберным вооружением для бронемашин.