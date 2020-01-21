Трупы 35 кабанов, заражённых АЧС, были обнаружены в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”

Трупы 35 кабанов, заражённых АЧС, были обнаружены в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”

В природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”, расположенном вдоль реки Прут в западной части Глодянского и Фалештского районов, было обнаружено 35 мёртвых диких кабанов, которые были заражены африканской чумой свиней. Такие данные были опубликованы в отчёте Национального агентства по безопасности пищевых продуктов об эпизоотической ситуации в Молдове в период с 10 по 15 января.

Кроме этого, по данным ведомства, за отчётный период в стране было зафиксировано 2 случая бешенства: у шакала в Глодянском районе и у лисы в Глодянском районе.

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