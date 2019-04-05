Труп женщины, найденный в лесу в начале марта, ещё не опознан: полиция просит помощи граждан

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Полиция Новых Анен просит помощи граждан в идентификации личности женщины, тело которой было найдено 3 марта в лесу вблизи села Хырбовэц Новоаненского района.

По данным полиции, женщине на вид 35-45 лет, у неё среднее телосложение, рост 165 см, волосы окрашены в вишнёвый цвет. На нижней челюсти отсутствуют 4 крайних зуба как с правой стороны, так и с левой, а на верхней отсутствуют оба клыка. В области поясницы, слева, обнаружен послеоперационный рубец. Женщина была одета в свитер чёрного цвета и серую майку. На ней также были голубые джинсы и чёрные колготы.

Тех, кто владеет информацией, которая может помочь в идентификации личности погибшей, просят звонить по номерам: 026 523 334, 060 301 899 или 112.

Напомним, что труп женщины был найден случайным прохожим, который сообщил об этом в полицию. На теле были обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.