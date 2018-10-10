Труп заключенного нашли в туалете тюрьмы в Бельцах

Самоубийство произошло минувшей ночью в пенитенциаре №11 в Бельцах.

Как сообщает Администрация пенитенциарных учреждений, труп 42-летнего мужчины, приговоренного к 30 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, без признаков насильственной смерти был найден в санитарном блоке камеры. На место происшествия вызвали службу 112. Врачи подтвердили, что смерть произошла в результате удушья.

О произошедшем уже проинформировали Инспекторат полиции Бельц, прокуратуру, народного адвоката и родных заключенного. Отмечается, что на протяжении отбывания срока наказания заключенный не вел себя агрессивно или депрессивно.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося начато внутреннее расследование.