Труп убитой молдаванки обнаружили на окраине парка в Германии

Тело 29-летней уроженки нашей страны со следами насильственной смерти было найдено в городе Франкфурт.

Согласно информации в местной прессе, страшную находку сделал местный житель, вышедший гулять с собаками. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала подозреваемого в убийстве, пишет tv8.md.

Им оказался 50-летний сотрудник одного из баров города. Они вместе гуляли, и внезапно мужчина по неизвестным причинам схватил нож и зарезал девушку.

Сообщается, что молдаванка и ее предполагаемый убийца были знакомы давно: девушка работала официанткой в том же баре. У уроженки нашей страны остались двое несовершеннолетних детей.