Труп подростка нашли в подвале заброшенного дома в Штефан-Водэ

Труп подростка нашли в подвале заброшенного дома в Штефан-Водэ

Еще один случай самоубийства был зарегистрирован 6 июня правоохранительными органами района Штефан-Водэ. В подвале заброшенного дома в селе Слободзия нашли труп подростка, который уже начал разлагаться. 

Как выяснилось позднее, умершему было 17 лет. Это житель этого же села, который учился в ремесленной школе в Кэушанах. Мальчика воспитывали отец и дед, а мать бросила ребенка, когда ему было 12 лет.

Как рассказал папа подростка, у него было неадекватное поведение, он часто брал из дома деньги и уходил, не объясняя, куда. Отец в полицию не обращался, чтобы еще больше его не травмировать, пишет tv8.md.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md