Труп подростка нашли в подвале заброшенного дома в Штефан-Водэ

Еще один случай самоубийства был зарегистрирован 6 июня правоохранительными органами района Штефан-Водэ. В подвале заброшенного дома в селе Слободзия нашли труп подростка, который уже начал разлагаться.

Как выяснилось позднее, умершему было 17 лет. Это житель этого же села, который учился в ремесленной школе в Кэушанах. Мальчика воспитывали отец и дед, а мать бросила ребенка, когда ему было 12 лет.

Как рассказал папа подростка, у него было неадекватное поведение, он часто брал из дома деньги и уходил, не объясняя, куда. Отец в полицию не обращался, чтобы еще больше его не травмировать, пишет tv8.md.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.