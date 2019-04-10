Труп новорожденного в пакете нашли в озере на Скулянке

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Тельце новорожденного было найдено сегодня, 10 апреля, в озере “Ла извор” на Скулянке. Страшную находку обнаружили волонтеры, которые наводили порядок в данной зоне.

– Группа волонтеров наводила порядок в парке “Ла извор”. Они заметили в озере пакет, а когда вызволили его на берег, увидели, что в нем труп младенца, – рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, добавив, что речь идет о новорожденной девочке, пишет tv8.md.

Труп был направлен на судмедэкспертизу. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.