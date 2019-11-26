Труп мужчины со следами насилия обнаружен в доме в Тогатино

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Мужчина погиб в собственном доме от рук односельчанина. Бездыханное тело жертвы было найдено вчера, 25 ноября, в коммуне Тогатино муниципия Кишинёв.

Как пишет deschide.md, жертвой оказался 42-летний мужчина. Судмедэксперты обнаружили на поверхности тела множественные признаки насильственной смерти в виде ран в области головы, полученные от удара твёрдым предметом.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Им оказался 47-летний знакомый убитого. На его имя было возбуждено уголовное дело за убийство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.