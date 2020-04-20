В Кодру обнаружен труп мужчины

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Труп мужчины в состоянии гнилостного разложения обнаружили накануне вечером в Кодру.

Информацию для deschide.md подтвердил заместитель начальника столичной полиции Алексей Гросу. Тело нашли за гаражным комплексом на улице Костюжень. Речь идёт о мужчине около 40 лет. Его личность пока не установлена.

Труп отправлен на экспертизу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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