(ОБНОВЛЕНО) Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в Яловенах

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Бездыханное тело мужчины обнаружили в поле в Яловенском районе. На месте происшествия эксперты установили, что мужчина погиб от выстрела в грудь.

Согласно данным местной полиции, погибшим оказался 64-летний мужчина. Страшную находку обнаружили вчера утром между населёнными пунктами Резень и Кэрбуна Яловенского района, пишет deschide.md.

Как заявил глава ИП Яловен Павел Дамаскин, на данный момент подозреваемые не установлены. Также выясняется, как именно произошло преступление.

– Звонок в службу 112 поступил от жителя села Резень. Было установлено, что погибший 64-летний мужчина являлся жителем того же села. На данный момент у нас нет подозреваемых, мы не знаем модель оружия, из которого был произведён выстрел, а также, как тело погибшего оказалось в поле, – пояснил Дамаскин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.