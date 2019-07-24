Труп мужчины обнаружили возле Центрального рынка

Бездыханное тело 47-летнего мужчины было найдено возле столичного Центрального рынка. На место происшествия прибыла полиция.
Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, труп заметили случайные прохожие. Они и вызвали полицию и скорую помощь, пишет unica.md.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что жертве 47 лет. Погибший не имел постоянного места жительства.
На теле пострадавшего эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Обстоятельства инцидента выясняются.
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