Труп мужчины обнаружили возле Центрального рынка

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Бездыханное тело 47-летнего мужчины было найдено возле столичного Центрального рынка. На место происшествия прибыла полиция.

Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, труп заметили случайные прохожие. Они и вызвали полицию и скорую помощь, пишет unica.md.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что жертве 47 лет. Погибший не имел постоянного места жительства.

На теле пострадавшего эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Обстоятельства инцидента выясняются.