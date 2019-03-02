Труп мужчины нашли в колодце в Оргееве

Труп мужчины нашли в колодце в Оргееве

Труп 66-летнего мужчины обнаружили этим утром пожарные в колодце в селе Чокылтень Оргеевского района. Тело было найдено на глубине 11 метров. 

В операции по вызволению трупа были задействованы две бригады пожарных. По словам жены погибшего, он вышел из дома около 7 часов утра. Через некоторое время жилище покинула и женщина. Она заметила возле колодца обувь своего мужа. Посветив фонариком в колодец, она увидела, что он лежит внутри без признаков жизни и вызвала полицию и спасателей.

На теле мужчины не было найдено следов насильственной смерти. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются, пишет realitatea.md.

 

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