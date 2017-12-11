Труп мужчины был обнаружен в саду во Флорештском районе

На теле присутствуют следы насильственной смерти.

Страшная находка была сделана на территории садового товарищества министерства информационных технологий. Погибшим является 42-летний уроженец Резины, которые не имел постоянного места жительства, пишет tv8.md.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Сильвию Петку, мужчина был убит в ходе конфликта с двумя «товарищами по улице». По предварительной информации, мужчины не поделили металлолом, сбором которого занимались.

Один из подозреваемых в совершении убийства был задержан, второй разыскивается.