Труп молдаванина с пакетом на голове нашли в квартире на юге Москвы

Уроженец Молдовы 1982 года рождения найден мертвым в квартире жилого дома в российской столице.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело было найдено накануне утром в квартире дома, расположенного на Днепропетровской улице. На голове у него был полиэтиленовый пакет.

– Причиной смерти стала механическая асфиксия – человек задохнулся, – пояснил собеседник агентства.

Тело доставили в морг для проведения исследования. Сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства случившегося.