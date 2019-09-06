Труп бендерчанина с признаками насильственной смерти был обнаружен на окраине микрорайона

Труп бендерчанина с признаками насильственной смерти был обнаружен на окраине микрорайона

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине микрорайона Солнечный. Эксперты зафиксировали на убитом 10 ножевых ранений в области шеи и правого плеча, а также две ушибленные раны в теменной области головы.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, мужчина был опознан. Им оказался 30-летний бендерчанин. 3 сентября родственники обратились в милицию с заявлением о его пропаже. Как выяснилось, последний раз его видели в ночь с 1 на 2 сентября.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md