Труп бендерчанина с признаками насильственной смерти был обнаружен на окраине микрорайона

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине микрорайона Солнечный. Эксперты зафиксировали на убитом 10 ножевых ранений в области шеи и правого плеча, а также две ушибленные раны в теменной области головы.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, мужчина был опознан. Им оказался 30-летний бендерчанин. 3 сентября родственники обратились в милицию с заявлением о его пропаже. Как выяснилось, последний раз его видели в ночь с 1 на 2 сентября.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.