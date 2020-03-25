Трудоустроенным гражданам, работающим во время карантина, выдадут спецсправку

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Работодатели, которые продолжают осуществлять деятельность в период карантина, должны выдать своим сотрудникам соответствующую справку.

Каждый работник должен иметь справку при себе, чтобы предъявить, в случае необходимости, на улице сотрудникам полиции. Образец документа, пишет ipn.md, можно скачать по следующей ссылке: https://www.ssmexpert.md/certificat.

Напомним, что с сегодняшнего дня пребывание граждан в местах массового скопления людей запрещено.

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