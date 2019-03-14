Трудности перехода: троих граждан задержали на границе с поддельными документами

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Пограничная полиция в пунктах пропуска “Скуляны” и “Леушены” во время пограничного контроля изъяла три документа с признаками фальсификаций. Задержанными стали два гражданина Молдовы и гражданин Румынии.

В пункте пропуска “Скуляны” был остановлен 35-летний житель города Бельцы. Мужчина управлял автомобилем Toyota Avensis, зарегистрированным в Литве. В результате проверки оказалось, что предъявленная водителем “зелёная карта” была недействительной.

Также 13 марта на контрольном пункте был остановлен микроавтобус, направляющийся в Испанию. В багаже одного из пассажиров, 34-летнего уроженца Теленештского района, пограничники обнаружили румынское удостоверение личности с явными признаками фальсификации. Мужчина подтвердил, что приобрёл фальшивый документ за 250 евро, чтобы устроиться на работу в ЕС.

На КПП “Леушены” был остановлен автомобиль BMW 520D с румынскими номерными знаками. После представления необходимых документов 38-летним гражданином Румынии было установлено, что номер кузова автомобиля не совпадает с номером в документе, выданным румынским компетентным органом.

Водитель рассказал, что одолжил машину у приятеля, чтобы совершить гостевую поездку в Молдову. Транспортное средство было изъято до выяснения всех обстоятельств.