Трудная дорога в школу: родители столичного лицея жалуются на опасное соседство (ВИДЕО)

Трудная дорога в школу: родители столичного лицея жалуются на опасное соседство (ВИДЕО)

Дорога в школу – опасное приключение для учащихся лицея “Михай Садовяну”. Дети ежедневно вынуждены проходить мимо подвыпивших граждан, облюбовавших магазин поблизости.

С нетрезвыми гражданами в непосредственной близости от учебного заведения учащиеся сталкиваются регулярно. Родители боятся за безопасность своих детей и возмущены ситуацией. Многим из них приходится ежедневно отводить детей на учёбу.

Администрация лицея обратилась в полицию, пишет echipa.md. Правоохранители, в свою очередь, пообещали вмешаться и принять необходимые меры.

По словам сотрудника пресс-службы столичной полиции Натальи Стати, нарушающие общественный порядок лица будут оштрафованы. Также будет проверена деятельность магазина, находящегося рядом с учебным заведением.

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