Тротуары на Московском проспекте впервые отремонтируют «от и до» (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан проинспектировал сегодня ремонт тротуаров на Московском проспекте на Рышкановке. Работы ведутся муниципальным предприятием «Exdrupo».

Проект предусматривает не только обновление асфальтового покрытия, но и установку новых бордюров, а также обустройство парковочных мест и мест для отдыха. Также будут эвакуированы некоторые киоски. Работы планируют завершить к концу августа. В этой цели из муниципального бюджета было выделено порядка 10 млн леев.

Тротуары на Московском проспекте никогда не ремонтировали целиком. Частичные работы проводили некоторые экономические агенты. Покрытие пришло в негодность. Нужно объединить усилия, чтобы завершить ремонт как можно скорее, – отметил он.

Стоит отметить, что на сегодняшний день восстановительные работы проводятся и на улицах: Ион Инкулец, Николае Тестимицану и Ион Пеливан. Пешеходные зоны восстанавливают на улицах: Мирча чел Бэтрын, Николае Зелинский и Михаил Садовяну.

Работаем ежедневно для улучшения условий инфраструктуры в городе для всех жителей столицы! – подытожил Чебан.

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