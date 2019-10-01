Троллейбус, попавший на Буюканах в аварию, уже был участником ДТП в прошлом году (ФОТО)

0

Троллейбус, попавший в ДТП в понедельник на улице Алба-Юлия, год назад также побывал в подобной ситуации.

22 августа этот же троллейбус столкнулся с автомобилем Hyundai, передвигавшимся с превышением скорости. Авария произошла на пересечении улиц Штефан чел Маре и Михай Витязул. Как рассказал для agora.md директор Управления электрического транспорта Кишинёва Дорин Чёрный, в тот раз троллейбус прошёл все технические проверки и был выпущен на линию без дефектов.

По данным полиции, тогда за рулём троллейбуса находилась 26-летняя женщина-водитель, а за рулём Hyundai – водитель 46 лет. После столкновения водитель авто и пассажир попали в больницу.

Дорин Чёрный подтвердил эту информацию и ещё раз подчеркнул, что данная транспортная единица (троллейбус) успешно прошла технический осмотр. Также с момента прошлогодней аварии сменился водитель троллейбуса: за руль посадили мужчину с большим опытом, пишет источник.

Согласно информации, представленной Управлением электрического транспорта Кишинёва, после недавней аварии техническое состояние троллейбуса предстоит оценить экспертам. Пока не принято решение о том, будет ли данная транспортная единица возвращена на линию.