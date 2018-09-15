Троллейбус, маршрутка и 8 легковушек были повреждены в пяти ДТП за сутки в Приднестровье (ФОТО)

Большинство аварий, четыре из пяти, произошли в Тирасполе.

На одной из улиц города водитель Ford не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с припаркованным Mercedes. Около полудня того же дня водитель троллейбуса не выбрал безопасную дистанцию на перекрестке: произошло столкновение с маршрутным такси № 22 марки Volkswagen.

– При движении задним ходом был невнимателен водитель «ВАЗ-3110». Около шести вечера в районе дома № 9 на ул. Комсомольской он совершил наезд на Mitsubishi. Также, выезжая с территории, прилегающей к дому № 159/2 на ул. К. Либкнехта, водитель «УАЗ» не уступил дорогу Opel. Столкновение произошло примерно в 19:50, – сообщили в МВД Приднестровья.

В Григориопольском районе два автомобиля марки Mercedes не разминулись на 37-ом км трассы Тирасполь-Каменка. Водитель одной из иномарок не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в припаркованное транспортное средство.

По окончании проверок нарушители ПДД будут привлечены к административной ответственности.