Троллейбус и «шокированный» Штефан чел Маре: представлен альтернативный дизайн монет в 1 и 2 лея (ФОТО)

Некоторое время назад Нацбанк Молдовы запустил конкурс на определение дизайна монет номиналом 1 и 2 лея, которые решено ввести в обращение в стране.

На протяжении месяца граждане Молдовы присылали свои наброски дизайна монет, и НБМ в августе отобрал 6 лучших концепций. Они лягут в основу дизайна монет, который разработает назначенный учреждением дизайнер.

Помимо серьезных разработок, были созданы и шутливые. Так, креативное агентство AGCY изобразило на монетах троллейбус, бутылку вина с кружкой, руку попрошайки и «шокированного» господаря Штефана чел Маре.

Пользователи соцсети шутку оценили, а некоторые элементы даже восприняли серьезно.

— Кстати, аверс с виноградными гроздями неплохо выглядит, реверс уже да, пошутили. Вариант с троллейбусом вообще жесть, — написала Юлия.

— Типа, за лейчик — бутылка чего-то там (вина?), а за два — троллейбус? — задался вопросом Марк.

— Раз переходите на такие монеты, значит впереди огромная девальвация, — написала Алиса.

Ранее появилась информация о том, что Нацбанк предложил ввести монеты номиналом 1 и 2 лея.

Фото: facebook/Moldova Adevărată