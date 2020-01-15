Тройное убийство в Бельцах: преступник поджёг дом, чтобы замести следы (ФОТО)

Тройное убийство в Бельцах: преступник поджёг дом, чтобы замести следы (ФОТО)

Три человека были убиты вчера вечером мужчиной, пришедшим к ним в гости. Чтобы скрыть следы преступления, преступник поджёг дом, где находились тела погибших.

Как пишет deschide.md, жертвами оказались двое мужчин в возрасте около 44 лет и 34-летняя женщина. Их трупы были найдены сегодня утром в сгоревшем доме в Бельцах. Судмедэксперты, прибывшие на место, обнаружили на поверхности тел признаки насильственной смерти.

Правоохранители установили, что преступление совершил мужчина в возрасте примерно 21 года. Предварительно было установлено, что подозреваемый накануне познакомился с одним из убитых и отправился к нему в гости. Там вся компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и жертвами возник конфликт, и он избил приятелей твёрдым предметом, после чего поджёг дом.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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