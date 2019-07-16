Тройное счастье: супруги из Оргеева стали родителями тройни (ФОТО, ВИДЕО)

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Супружеская пара из Оргеева стала родителями тройняшек после того, как на протяжении 7 лет не могла завести детей. Новорождённые две девочки и мальчик, а также их мать, чувствуют себя хорошо.

Сейчас молодые родители на седьмом небе от счастья, пишет protv.md. За последние годы они перепробовали всё, что можно, чтобы зачать ребёнка. А когда, наконец, узнали радостную новость, не могли в это поверить. Супруги говорят, что и подумать не могли о том, что станут родителями троих сразу.

Малышей назвали Рэзван, Виктория и Элиза. Дети появились на свет в столичной больнице №1 путём кесарева сечения. По словам молодой мамы, роды прошли без осложнений. Счастливый папа утверждает, что тройному счастью сопутствуют тройные заботы, однако бабушки и дедушки всегда готовы прийти на помощь новоиспечённым родителям.

По словам сотрудников больницы, это третий случай с начала года, когда в этих стенах родилась тройня.