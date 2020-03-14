Тройное ДТП в Фалештах: машины столкнулись “лоб в лоб” (ФОТО)

Тройное ДТП в Фалештах: машины столкнулись “лоб в лоб” (ФОТО)

Авария с участием трёх машин произошла вчера на трассе на выезде из Фалешт в сторону Бельц.

По информации пресс-секретаря Фалештского инспектората полиции Светланы Талпэ, житель Фалештского района, управляя грузовым бусом Citroën, выехал на встречную полосу. В итоге машина лоб в лоб столкнулась с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 28-летний житель Кишинёва.

От удара Mercedes вылетел на обочину и перевернулся. В Citroën следом влетел автомобиль Ford, управляемый жителем Фалешт.

В результате тройного ДТП никто не пострадал, пишет esp.md. Обстоятельства происшествия расследует полиция.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md