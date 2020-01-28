Тройное чудо: в семье офицера Нацармии после 12 лет ожидания родилась тройня. Малышей с подарками навестил президент (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с министром обороны, генералом Виктором Гайчуком президент Игорь Додон навестил в Кишиневе супружескую пару Пелипецких, которая после 12 лет ожидания, обследований и лечения смогла завести детей. Недавно Татьяна Пелипецкая родила тройню: двух девочек и мальчика. Отец семейства Андрей – офицер Национальной армии.

Глава государства пожелал семье крепкого здоровья, терпения и много радостных минут рядом с тремя малышами. Кроме того, от имени Благотворительного фонда первой леди „Din suflet” он подарил коляску для тройни, мебель для детской комнаты, игрушки и детское питание.

– Семья – основа нашего общества, поэтому ей нужно уделять особое внимание. Аппарат президента совместно с правительством и парламентом будут прилагать все усилия для реализации множества программ по поддержке семей, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.