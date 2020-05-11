Троим обвиняемым в зверском убийстве в Хынчештах грозит пожизненное

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Трое жителей Хынчештского района окажутся на скамье подсудимых по обвинению в умышленном убийстве. Прокуратура Хынчешт завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное по данному факту.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл 14 октября 2019 года после ссоры между погибшим и обвиняемыми. Согласно материалам дела, мужчины жестоко избили односельчанина, после чего отвезли его труп к роднику в село Сарата-Галбенэ. Спустя некоторое время подозреваемых задержали и поместили под арест.

Обвиняемым в возрасте 19, 29 и 50 лет грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

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