Троих жителей столицы задержали за серию квартирных краж (ВИДЕО)

Трое человек в составе преступной группы были задержаны сотрудниками столичной полиции за серию преступлений. За преступной деятельностью группы, промышлявшей квартирными кражами по всей столице, следили в течение двух месяцев. Задержанные в возрасте от 25 до 35 лет, уроженцы Кишинёва, ранее были осуждены за аналогичные преступления.

На данный момент удалось собрать доказательства их причастности, по меньшей мере, к 9 квартирным кражам на территории Кишинёва. Убедившись в том, что хозяева отсутствуют, подозреваемые проникали в квартиры через окно, либо подбирая к замкам ключи.

В результате обысков в домах задержанных полицейские обнаружили и изъяли похищенные ценности, а также пакеты с растительной массой со специфическим запахом. По словам жертв, общая сумма причинённого материального ущерба составила не менее 500 000 леев.

Все трое были арестованы на 30 дней. Согласно действующему законодательству, мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.