Троих жителей столицы подозревают в незаконном обороте наркотических средств

Троих жителей столицы подозревают в незаконном обороте наркотических средств

Трое жителей столицы в возрасте от 21 до 25 лет предстанут перед судом за незаконный оборот наркотиков и хранение оружия. По словам прокуроров, в период с июня по декабрь 2018 года обвиняемые разработали и внедрили преступную схему по закупке, хранению и сбыту наркотических средств на территории столицы.

Для осуществления преступной деятельности обвиняемые снимали квартиры в столице, где хранили наркотики. Опасный товар продавали через интернет-магазины и виртуальные приложения. Деньги злоумышленники получали наличными, либо через электронные кошельки.

В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены наркотики и боеприпасы. Если задержанные будут признаны виновными, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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