Троих жителей Единец задержали за контрабанду токсичных веществ (ФОТО, ВИДЕО)

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Члены ОПГ, занимавшиеся контрабандой токсичных веществ, были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Таможенной службой.

За незаконной деятельностью группировки велось наблюдение в течение двух месяцев. Запрещённые вещества закупались в городе Черновцы (Украина) и завозились в Молдову в обход таможенного контроля.

В результате двое подозреваемых были задержаны во время передачи партии продукции, включённой в перечень фитосанитарной. В результате обысков было изъято 119 кг и 30 литров токсичных веществ.

В общей сложности, в результате обысков и специальных следственных мероприятий, трое уроженцев Единецкого района в возрасте от 34 до 38 лет были задержаны на 72 часа. За контрабанду токсичных веществ обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.