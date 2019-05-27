Троих жителей Единец задержали за контрабанду токсичных веществ (ФОТО, ВИДЕО)

Троих жителей Единец задержали за контрабанду токсичных веществ (ФОТО, ВИДЕО)

Члены ОПГ, занимавшиеся контрабандой токсичных веществ, были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Таможенной службой.

За незаконной деятельностью группировки велось наблюдение в течение двух месяцев. Запрещённые вещества закупались в городе Черновцы (Украина) и завозились в Молдову в обход таможенного контроля.

В результате двое подозреваемых были задержаны во время передачи партии продукции, включённой в перечень фитосанитарной. В результате обысков было изъято 119 кг и 30 литров токсичных веществ.

В общей сложности, в результате обысков и специальных следственных мероприятий, трое уроженцев Единецкого района в возрасте от 34 до 38 лет были задержаны на 72 часа. За контрабанду токсичных веществ обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

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