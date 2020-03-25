Троих водителей с поддельными “зелёными картами” остановили пограничники

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Шесть “зелёных карт” с признаками подделки обнаружили у трёх граждан Узбекистана. Инцидент был зарегистрирован 24 марта в пункте пропуска “Тудора”.

На въезде в Молдову были остановлены трое водителей грузовиков, следовавшие из Узбекистана в Приднестровье. После проведения термометрии пограничники проверили документы водителей. В итоге две “зелёные карты”, выданные болгарскими властями, и четыре, выданные властями Черногории, оказались поддельными.

Фальшивые документы были изъяты и переданы на экспертизу. В соответствии с положениями закона, нарушителям грозят штрафы в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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