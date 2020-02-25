Троих нарушителей с поддельными документами задержали пограничники

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Сотрудники Пограничной полиции в пунктах пропуска “Скуляны” и “Леушены” изъяли три румынских удостоверения личности с признаками подделки. Их владельцы сообщили, что купили документы через посредников, чтобы трудоустроиться в Европе.

На КПП “Скуляны” пограничники задержали гражданина, который намеревался попасть в Чехию. При нём было найдено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. 25-летний мужчина признался, что заплатил за паспорт 180 евро.

Два других случая были зарегистрированы на КПП “Леушены”. Там были задержаны двое молодых людей из Штефан-Водского района с поддельными румынскими удостоверениями личности. Мужчины сообщили, что приобрели документы через посредников за 100 евро и собирались использовать их в Германии.

Во всех случаях документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.