Троих молдаван с поддельными водительскими удостоверениями задержали на границе

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Три выданных национальными властями водительских удостоверения с признаками фальсификации были обнаружены во время контроля на границе. Инциденты были зарегистрированы вчера, 7 мая, на КПП Скуляны и Леушаны.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к линии контроля на выезд из страны прибыл автомобиль марки Mercedes C 220 с бельгийскими регистрационными номерами. В пакете документов, представленных пограничникам, находилось водительское удостоверение, на котором не было обнаружено защитных элементов. В связи с этим пограничники решили провести дополнительную проверку. В результате этого у пассажира, жителя села Пепень Сынжерейского района, обнаружили в обуви ещё одно молдавское водительское удостоверение с признаками фальсификации, выданное на имя другого человека. В ходе допроса молодые люди сказали, что не знали о том, что документы являются поддельными. Они планировали их использовать на территории Бельгии.

Ещё один поддельный документ был обнаружен на КПП Леушаны. Его владельцем оказался 33-летний житель нашей страны. Водительское удостоверение было найдено в обложке паспорта, представленного пограничникам на проверку. Мужчина рассказал правоохранителям, что получил документ год назад от неизвестного человека, заплатив ему 500 евро. По его словам, он ни разу не использовал права, так как предполагал, что они фальшивые.

Все поддельные документы были изъяты и направлены на экспертизу. Их владельцы продолжили путь после того, как были заполнены протоколы о правонарушениях. Расследование продолжается.