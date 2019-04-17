Троих молдаван с поддельными документами задержали на границе

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Водительские права и два удостоверения личности с явными признаками фальсификации были обнаружены пограничниками на КПП “Кагул”. Трое граждан Республики Молдова привлечены к ответственности за использование поддельных документов.

Первый инцидент произошёл 16 апреля, на выезде из страны. В автомобиле Toyota Corolla находился 37-летний пассажир, который признался, что обладает поддельными румынскими водительскими правами. В своих заявлениях он упомянул, что полтора года назад обратился к неизвестному лицу и приобрёл документ за 200 евро.

Сегодня утром пограничники обнаружили два поддельных румынских удостоверения личности, спрятанные в личных вещах двух других граждан Молдовы. Оба мужчины собирались использовать документы для трудоустройства в Германии.

В микроавтобусе, следовавшем по маршруту “Молдова-Германия”, находился житель села Крэчун Кантемирского района. В кошельке мужчины было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями. Проверка подтвердила, что документ был поддельным. Молодой человек признался, что приобрёл документ за 200 евро через социальные сети. Следом пограничники задержали жителя села Томай Леовского района, у которого также нашли румынское удостоверение личности с признаками фальсификации.

Во всех случаях документы были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства всех инцидентов выясняются.