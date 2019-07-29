Троих молдаван из базы Интерпола задержали на Украине

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Украинские пограничники из Мукачевского, Черниговского и Подольского отрядов задержали троих молдаван, которые были объявлены в международный розыск. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, преступники делали ряд неправомерных действий в Молдове, однако из поля зрения правоохранительных органов они исчезли. Они предприняли попытку укрыться на Украине, но их задержали на пересечении границы, передаёт ura-inform.com.

Во время проверки 46-летнего молдаванина мукачевские пограничники обнаружили его данные в базе “Интерпол”. По предварительной информации, мужчину должны были задержать в деле, касающемся торговли людьми. Двух других преступников разыскивали по факту разбоя и кражи.

Все трое были переданы правоохранительным органам столицы Украины. Также о задержании было проинформировано бюро “Интерпола” в Киеве.