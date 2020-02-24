Троих граждан Турции и молдаванина-проводника задержали на соседней границе

Трое граждан Турции в сопровождении гражданина Молдовы пытались незаконно попасть в Румынию. Их задержали пограничники вблизи коммуны Дрынчень.
Граждане не подчинились требованиям пограничников и попытались сбежать. В итоге правоохранителям пришлось использовать предупредительные выстрелы, пишет publika.md.
Подозреваемые были задержаны и доставлены в инспекторат. Задержанным гражданам Турции – от 17 до 28 лет, а молдаванину – 41 год.
Иностранцы рассказали, что познакомились с гражданином Молдовы в Кишинёве, и тот помог им пересечь на катере реку Прут. Таким образом они пытались незаконно попасть в Румынию, чтобы далее направиться в Германию в поисках работы.
По факту случившегося проводится разбирательство.
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