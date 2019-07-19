Трогательная встреча: Додон пригласил в президентуру освобожденных их афганского плена пилотов и их семьи (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства передал семьям пилотов путевки на море, в Сочи, на срок 14 дней – это подарок от Игоря Чайки, сопредседателя Ассоциации «Деловая Россия».

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с семьями молдавских пилотов Лионела Буруянэ и Михаила Крихана, которые три с половиной года провели в афганском плену и были освобождены в феврале нынешнего года по просьбе главы государства и при содействии Российской Федерации.

– Пилоты рассказали мне, что состояние их здоровья улучшилось. Они поблагодарили российские власти и Президента Республики Молдова за помощь в их освобождении и возможность вернуться к семьям. Передал семьям пилотов путевки на море, в Сочи, на срок 14 дней – это подарок от Игоря Чайки, сопредседателя Ассоциации «Деловая Россия», – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон поздравил Бьянку Буруянэ, которой сегодня исполняется четыре года, – всё это время она росла практически без отца. Президент пожелал ей радостного детства в кругу семьи.

– Хочу еще раз выразить признательность руководству Российской Федерации за помощь, оказанную при освобождении наших заложников, за уважение и сострадание к нашим согражданам, – подытожил глава государства.