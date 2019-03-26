Трое жителей столицы задержаны: в их домах обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками Национальной инспекции расследований пресекли преступную деятельность нескольких граждан столицы. Их подозревают в незаконном хранении и торговле оружием и боеприпасами.

В результате следственных мероприятий полиция и прокуратура задержала трёх жителей Кишинёва в возрасте от 38 до 58 лет по подозрению в хранении оружия и боеприпасов. Один из задержанных являлся участником войны в Афганистане.

22 марта в результате обысков, проведённых в доме одного из задержанных, были обнаружены и изъяты: гранатомёт РПГ-18, примерно 1 кг взрывчатых веществ, 5 гранат РГД-5, два пистолета ТТ, револьвер, 4 глушителя, около 500 разнокалиберных патронов, 2 самодельных оружия, зарядное устройство для пулемёта и 3 электродетонатора. Товар предназначался для продажи по цене 100 000 леев.

25 марта одного из подозреваемых задержали на 30 дней, ещё двое остаются на свободе. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.