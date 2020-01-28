Трое жителей столицы отправятся в тюрьму за мошенничество с недвижимостью

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Троих мужчин приговорили к 18, 12 и 5,5 годам тюремного заключения за мошенничество и использование поддельных официальных документов. Подсудимые обманули трёх владельцев недвижимости в Кишинёве.

По словам прокуроров, обвиняемые являются жителями столицы в возрасте от 27 до 42 лет. Один из них был осуждён в 2017 году за другое мошенничество, пишет publika.md.

Граждане обвиняются в том, что в период 2014-2015 гг. они лишили жительницу столицы земли под застройку и дома на стадии строительства на Буюканах. У другой пострадавшей они отобрали квартиру в секторе Рышкановка, а также приватизировали квартиру в том же секторе, представив фальшивые документы.

Обвиняемые действовали через подставных лиц и использовали поддельные удостоверения личности. Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, составляет более 2 миллионов леев.

Прокуроры будут оспаривать приговор, вынесенный судьями в отношении двух обвиняемых, так как считают его слишком мягким. В отношении третьего обвиняемого, имеющего инвалидность, приговор останется в силе.